Байден заявил о готовности США к коллапсу армии Афганистана

США предполагали, что армия Афганистана не сможет удержать страну перед натиском талибов, но Вашингтон также к этому был готов.

США предполагали, что обученная американскими военными армия Афганистана сможет стать сильным противником движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Предположение, что Правительство Афганистана сможет сдержать нападение талибов оказалось неточным. Об этом заявил президент США Джо Байден во время телеобращения к нации.

По словам главы Белого дома, команде национальной безопасности было поручено быть готовыми к любому развитию событий. Он подчеркнул, что США были готовы, когда армия Афганистана после 20 лет борьбы за страну не смогла продержаться тот срок, которого все ожидали.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации