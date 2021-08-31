«Все висело на волоске». Евгений Норин о штурме Луганского аэропорта в 2014 году

1 сентября 2014 года под контроль ополчения Донбасса перешел аэропорт Луганска. Украинские военные были выбиты оттуда после серии ожесточенных боев.

Аэропорт был полностью разрушен, а обе стороны понесли тяжелые потери. Почему бои в аэропорту Луганска были настолько важны, пояснил военный историк и писатель Евгений Норин.

В августе 2014 года все висело на волоске, и падение Луганска было делом ближайших недель, если не дней. Фактически, украинские военные уже почти замкнули кольцо окружения. Луганский аэропорт в данном случае был опорной точкой, которую ВСУ пытались использовать для замыкания кольца окружения вокруг города. Аэропорт находится южнее Луганска, и контролируя его, можно держать под шахом и сам Луганск, и направление в сторону границы с Россией, и дороги, ведущие из города. Это удобная позиция. К тому же, там хватало капитальных сооружений, построенных еще в советское время, там было, где держать оборону. Поэтому аэропорт – это чуть ли не первый объект, который украинские военные постарались взять под контроль. Они действовали разумно, и пока противник контролировал аэропорт, у ополчения в Луганске были крайне серьезные проблемы.

По мнению Норина, ополчение, при всей своей отваге, самостоятельно вряд ли смогло бы остановить каток украинской регулярной армии.

Ополчение в любом случае не могло бы самостоятельно противостоять армии. Да, там было много людей, полных энтузиазма, но они не имели опыта, не имели подготовки. Вооруженные силы Украины были слабой армией, но это была именно регулярная армия, имеющая за спиной военкоматы и базы с техникой. Чтобы разбить такого противника, необходимо было иметь качественное превосходство. И люди, способные дать такое превосходство, они имелись. В частности, это была группа, которую впоследствии условно начали называть «ЧВК Вагнера». Туда входили люди, обладающие боевым опытом, навыками боевых действий. К примеру, Александр Чепишко, доброволец, погибший 31 августа во время штурма аэропорта Луганска, был ветераном обеих войн в Чечне. Это не был восторженный юноша, ему было далеко за сорок, но он вполне осознанно отправился на войну, и в своем последнем письме он вполне внятно описывает свою мотивацию – защищать тех, кому нужна помощь и нежелание сидеть на завалинке и причитать, как же все плохо и неправильно. То есть, это люди сложившихся убеждений, активные и решительные.

Норин подчеркнул, что события в Луганской области остаются незаслуженно забытыми по сравнению с боями под Донецком.