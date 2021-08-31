CNN сообщила о помощи талибов американцам при эвакуации в аэропорт Кабула

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) оказывала помощь группам американцев в сопровождении в аэропорт Кабула для эвакуации.

Американские военные создали еще одну зону прохода на посадку в аэропорту Кабула и отдельный контакт-центр для упрощения вывоза граждан США из Афганистана. Спецназовцам сигнализировали о сборе людей в спецпунктах около воздушных ворот. Там талибы проверяли их документы и сопровождали по короткому маршруту до зоны прохода, которая контролировалась США.

За сутки боевики смогли сопроводить несколько таких групп. Об этом информировала телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Группировка «Талибан» активизировалась в Афганистане после объявления США о планах вывести всех своих военных из страны и завершить военную миссию, которая продолжалась почти 20 лет после событий 11 сентября 2001 года. В Пентагоне во вторник заявили, что последний самолет с американскими военными покинул страну. Так США завершили военную миссию в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации