В Госдуме уверены, что Байден не будет давать обещаний Зеленскому

Президент США Джо Байден не будет давать конкретных обещаний своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Член думского комитета по международным делам попытался спрогнозировать исход переговоров двух лидеров. По его словам, Зеленский рассчитывает решить много проблем по итогам встречи, но Байден не собирается давать обещаний.

«Тем более что все происходит на фоне провала в Афганистане. Я думаю, что Байдена сегодня волнуют несколько другие вопросы, чем Украина», — цитирует депутата NEWS.ru.

Встреча президентов США и Украины, скорее всего, будет носить формальный характер. Тем более в этих переговорах явно больше нуждается Зеленский, настоявший на их проведении.

Аналитик Андрей Золотарев ранее предположил, что украинский лидер вернется из Вашингтона с домашним заданием от Байдена, передает телеканал «360». Также Зеленский может привезти из США инвестиционные проекты.