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Россиянам напомнили об ответственности за отказ вакцинировать животных от бешенства

Россиянам напомнили об ответственности за отказ вакцинировать животных от бешенства

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский напомнил россиянам, что они должны привить своих домашних питомцев от бешенства.

Такая вакцинация должна происходить раз в год, а соответствующую отметку о полученной прививке следует заносить в ветеринарный паспорт любимца. За отказ от вакцинации для владельца домашнего животного предусмотрены штрафы, сообщает телеканал «360».

«В том случае, если невакцинированное животное заразится бешенством и покусает человека, и человек заболеет и погибнет — наступает уголовная ответственность», — пояснил чиновник.

Если же больное животное заразит не человека, а другое животное, то ответственность все равно будет лежать на владельце четвероногого питомца. Согласно законодательству, невакцинированное животное нельзя перевозить между разными городами, а тем более вывозить за границу, подчеркнул министр.