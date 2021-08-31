Советник Зеленского хочет переименовать Украину и отобрать бренд «русских»

Украина должна сменить название на Русь-Украина, заявил советник руководителя офиса президента страны Алексей Арестович.

Он считает, что Киев должен отобрать бренд «русских». По его словам, Украина — это и есть Русь. Россия же, как указал политик, «с натяжкой может претендовать» на это наследие.

«Русь — это мы…русы, русины. Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович.

Российско-украинские отношения ухудшились после произошедшего в 2014 году в Киеве госпереворота. После этого власти Украины не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в его разрешении.