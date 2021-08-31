Проценко назвал факторы, которые отразятся на эпидемической ситуации в России осенью

Новый всплеск пандемии коронавируса может произойти в России осенью на фоне сочетания нескольких факторов. Собственным мнением поделился врач Денис Проценко.

Большинство отдыхающих россиян вернется из отпуска, начнется заражение гриппом. Подобные факторы могут создать предпосылки для новой волны коронавируса и тяжелого течения болезни. По словам врача, осенью все будет зависеть от позиции жителей страны, передает ТАСС.

Если граждане не будут вакцинироваться, медицинским сотрудникам придется больше работать. По мнению Проценко, единственной эффективной формой профилактики на сегодняшний день является прививка, которая защитит от серьезных инфекций и летального исхода.