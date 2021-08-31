Американские исследователи выявили основную причину летальных исходов при COVID-19

Главной причиной появления тяжелых случаев, приводящих к смерти пациентов с коронавирусом, является высокая концентрация инфекции в легких, уверены ученые из США.

Они провели исследование, которое опровергает уже существующую теорию о решающей роли сопутствующих бактериальных инфекций легких в увеличении риска летального исхода. Также версия предполагала, что смертность связана с излишней реакцией иммунитета. Однако американские исследователи получили иные данные.

«Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие», — пояснили они.

В работе ученых фигурируют образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин. На сегодняшний день это наиболее подробное исследование среды нижних дыхательных путей людей, зараженных инфекцией.