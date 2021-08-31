В Сети высмеяли изображение Зеленского со статуей Свободы в постели

Журналисты описали визит президента Украины Владимира Зеленского в США рисунком, где политик лежит в постели со статуей Свободы в обнимку. Пользователи Сети высмеяли изображение.

Интернет-юзеры подвергли жесткой критике главу Украины. Государственный телеканал представил поездку президента в Вашингтон рисунком, на котором Зеленский довольно улыбается. Пользователи Сети высказали мнение о необычной иллюстрации.

«Вообще-то он с женой там находится, какова ее роль в данном случае?» — поинтересовался один из комментаторов в Twitter.

«Завоевал США через постель», — отметили в Сети.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Супруга Зеленского и первая леди Украины Елена прибыла в США вместе с мужем. Пара прилетела с украинской делегацией.

На канале Украина 24 показали картину, на которой в постели лежат статуя свободы и, видимо, только что поимевший её Володимир Зеленский. Это, типа, так будет проходить его визит в США.

Как. Перестать. Орать. pic.twitter.com/04qQU8jse8 — Голос Мордора (@spacelordrock) August 31, 2021

«Извращенец!» — не оценил другой пользователь Сети.

«У этой страны нет ничего порядочного... Все через "поимел"», — взорвался очередной комментатор.

Известный блогер «Голос Мордора» тоже отреагировал на странный рисунок. По его мнению, в этот раз украинская пропаганда превзошла саму себя.

В Кремле ранее прокомментировали визит Зеленского в США, информирует телеканал «360». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва очень внимательно отслеживает результаты этой поездки, ведь США могут повлиять на Зеленского в вопросе реализации Минских соглашений.