Привитым немцам разрешили посещать ночные клубы в Берлине

Гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, разрешили посещать ночные клубы в Берлине.

Власти Берлина разрешили ночным клубам работать для посетителей с прививкой от коронавируса. Также принимать в ночных заведениях будут людей, которые переболели инфекцией.

Кроме того, рестораны и кафе должны будут требовать от менеджеров смотреть документы, которые подтверждают вакцинацию или отрицательный результат теста. Вход для посетителей, у которых нет подтверждения об этом, будет запрещен.