Хазин предсказал «небывалый экономический кризис» из-за действий США

Тупик, в который Соединенные Штаты Америки завели всю мировую финансовую систему, не имеет другого выхода, кроме небывалого по масштабам и последствиям экономического кризиса.

Об этом в эфире личного YouTube-канала рассказал российский политолог и эксперт-экономист Михаил Хазин.

Печатный станок, включенный Федеральной резервной системой США на полную мощность, напомнил эксперт, уже привел к колоссальной инфляции, которая грозит тотальным обрушением всей финансовой системе Америке. Но если федеральной правительство США остановит этот печатный станок, это приведет к немедленным и серьезным проблемам.

Кроме того, к катастрофе может привести и решение повысить ключевую ставку, добавил Хазин.

Если кредитно-денежные власти Америки решатся на этот шаг и в попытке остановить инфляцию ужесточат свою монетарную политику, это немедленно вызовет в стране жесточайший кризис неплатежей, то есть у людей больше не будет возможности взять новый кредит, чтобы им заплатить проценты по предыдущим долговым обязательствам.

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Но в любом случае, объясняет Хазин в заключение, американская экономика встанет. Поэтому единственное, что могут в сложившейся ситуации дела власти США – это продолжать насыщать экономику все новыми и новыми объемами ничем не обеспеченных бумажных денег, зная, что у них нет никакой возможности что-то исправить без предстоящего грандиозного обвала.