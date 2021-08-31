Российская фигуристка Губанова перешла в сборную Грузии

Федерация фигурного катания на коньках России еще год назад дала согласие на то, чтобы Анастасия Губанова выступала за сборную Грузии.

Как рассказал генеральный директор федерации Александр Коган, 18-летняя Губанова в 2020 году перешла выступать за национальную команду Грузии.

«Мы дали согласие на этот переход», — сказал Коган в комментарии ТАСС.

Ранее федерация фигурного катания Грузии в социальных сетях объявила о переходе российской фигуристки.

Губанова дважды становилась серебряным призером финала Кубка России, многократно была призером этапов Кубка России. Высшим достижением фигуристки на внутренних чемпионатах является шестое место.