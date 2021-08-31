Вменяемее «диктатора» Зеленского. Кого США готовят в будущие президенты Украины

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в последнее время появляется на публике едва ли не больше президента Украины. Несмотря на членство в партии «Слуга народа», парламентарий неожиданно взял оппозиционный курс и осудил политику Владимира Зеленского.

Неделю назад Разумков выступил с громкой речью о том, что на Украине «никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа». Намек ясен. Вполне логично, что закрытие нескольких украинских телеканалов и введение санкций СНБО против депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака спикер парламента не поддержал.

На фоне все более радикальных и антидемократических решений, принимаемых Зеленским персонально для политических оппонентов, разоблачение диктаторских «замашек» показывает Разумкова в выгодном свете. Политолог Михаил Погребинский полагает, что США готовят амбициозного нардепа к президентству в марте 2024 года: в отличие от Зеленского, политик демонстрирует готовность работать без перегибов на местах.

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Примечательно, что прибывший в середине июля на Украину заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сначала встретился с Разумковым, а уже потом с Зеленским.

«Я думаю, что американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более вменяемое. И им вполне подойдет Разумков», — заявил Погребинский.

Очевидные упреки в адрес первого лица от спикера Верховной рады больше похожи на продуманную провокационную кампанию, полагает украинский политолог Кирилл Молчанов. Рейтинги «Слуги народа» и Зеленского будут падать, а «закручивание гаек» действующим президентом, в том числе и беспрецедентные покушения на свободу слова, приведет к тому, что «резьба сорвется». Тогда на политическую арену выйдет герой будущих президентских выборов Разумков, но уже в статусе опального политика.

«Разумков пытается набрать популярность в обществе тем, что он против беспредела, за свободу слова и за процедуру, одновременно провоцируя власть, чтобы его отравили в отставку. Он бы хотел стать кем-то вроде жертвы режима», — заявил Молчанов в интервью «Украина.ру».

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Однако пока Разумков движется в авангарде действующей власти, пусть и критикуя Зеленского. Так спикер парламента накануне наведался в Донецкую область и проверил ход так называемой «антитеррористической операции» Киева против населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР — казалось бы, это прерогатива главнокомандующего, то есть президента. Но для фото в Instagram жмет руки служащим ВСУ именно Разумков, а не Зеленский.

При этом парламентарий заявляет о необходимости соблюдать условия Минских соглашений, подчеркивая, что нарушают их все стороны, кроме Украины. Еще в 2019 году Разумков называл «нормандский формат» неэффективным, призывая расширить его «за счет представителей Великобритании и США». Судя по всему, Вашингтон с предвыборными планами уже определился.