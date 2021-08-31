Депутат Госдумы Чепа указал на «тройные стандарты» Украины в ситуации с Донбассом

Выпады Украины о контрнаступлении в Донбассе при условии «атаки» России свидетельствую о тройных стандартах в иностранном государстве, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил Киеву, что Москва не является стороной конфликта в регионе. Член комитета Государственной думы по международным делам Чепа дал комментарий NEWS.ru. Парламентарий оценил заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Никто ни на кого не нападает. Россиян там нет. Где Россия, где это (ситуация в Донбассе. — Прим. ред.)? Это внутренний конфликт Украины, (слова Арестовича. — Прим. ред.) — это очередной пиар-шаг. <...> Там не двойные, там тройные стандарты», — пояснил депутат.

Ранее советник главы офиса украинского лидера допустил военное вмешательство Киева в Донбассе при условии «наступления россиян», передает телеканал «360». По словам Арестовича, власти готовы отдать приказ при «экстраординарных условиях».