Глава «Офицеров России» Липовой назвал наглой провокацией нападки казахских националистов

Заявление казахских националистов из незарегистрированной организации «Ел Tiperi» является наглой провокацией. Об этом высказался глава «Офицеров России» Сергей Липовой.

Российский военный деятель прокомментировал нападки казахских националистов. По словам Липового, ему искренне жаль двух «патриотов», которые пытаются кому-то угрожать расправой. Угрозы со стороны активистов являются необоснованными, подчеркнул глава «Офицеров России».

«Честно говоря, очень странно слышать такое со стороны отдельных граждан Казахстана», — отметил Липовой в комментарии «Газете.ру».

Военный призвал власти республики отреагировать на заявления националистов. Лидер незарегистрированной партии «Ел Tiperi» Нуржан Альтаев ранее записал видеообращение с угрозами в адрес депутатов Госдумы РФ и членам организации «Офицеры России».