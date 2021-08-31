Украина и Польша, несмотря на желание создать совместный газовый хаб, как альтернативу российскому газопроводу «Северный поток – 2», на практике не смогут этого сделать.

Об этом в эфире программы «Мнение» на сайте информационного агентства News Front заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, который прокомментировал новость о планах Киева и Варшавы по созданию совместного газового хаба.

Как отметил эксперт, с точки зрения масштаба, Украина и Польша не могут создать ничего, способного составить конкуренцию «Северному потоку – 2».

На Украине, по словам Митраховича, есть хранилища газа, которые, однако, не являются уникальными, так как за прошедшие десятилетия по всей Европе были возведены собственные подземные газовые хранилища большого объема.

Между странами нужно создавать инфраструктуру, добавил эксперт, но пытаться сделать из этой инфраструктуры альтернативу российско-немецкому магистральному газопроводу мощностью 55 миллиардов кубометров в год просто несерьезно.

Украина и Польша по отдельности и обе эти страны вместе, напомнил Митрахович, не могут оперировать такими же объемами газа, как Россия, ни с точки зрения производства, ни с точки зрения закупки, поэтому ни о какой конкуренции просто не может быть и речи.

vk.com / Станислав Митрахович

Польша и Украина, будучи двумя соседними странами и обладая соединяющими их газопроводами, могут вложить деньги и увеличить мощности этих газопроводов, добавил эксперт. Но это, конечно, не станет решением украинских проблем из-за потери российского транзита. И вся риторика, связанная с озвученными планами создания украинско-польского газового хаба, рассчитана, по словам Митраховича, исключительно на внутреннего потребителя.

Единственная возможность для Украины сохранить транзит российского газа, это предложить Москве более выгодные условия, чем предлагает Польша, добавил эксперт в заключение. А голословные заявления о проектах, якобы способных решить проблему, это не выход.