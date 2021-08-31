Навальный рассказал подписчикам о полученных в колонии выговорах

Алексей Навальный рассказал о 30 выговорах, полученных им за время пребывания в тюрьме. Об одном из них осужденный блогер поведал в своем Instagram.

По словам Навального, одно из порицаний касалось появления блогера в комнате для объявления выговора. В цитате говорилось, что осужденный неправильно представился, употребил неподобающие слова, а затем демонстративно снял верхнюю одежду и без разрешения вышел из кабинета.

Ранее Алексей Навальный подал жалобу на решение суда признать его лицом, склонным к побегу. Рассмотрение соответствующего иска Владимирский суд отложил на 23 сентября 2021 года.