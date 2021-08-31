TNI: Украина стала опасной для США из-за постоянной агрессии в отношении РФ

Обозреватель американского издания The National Interest Тед Карпентер заявил, что США нецелесообразно продолжать поддержку Украины. Свое мнение журналист аргументировал тем, что перманентная агрессия в сторону Москвы превращает Киев в «опасного союзника».

При этом, отметил журналист, «смелое» поведение украинских властей продиктовано только уверенностью в том, что Соединенные Штаты и НАТО непременно помогут при необходимости.

«Хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности только слабый и уязвимый клиент, стремящийся проводить агрессивную политику. При этом он не обладает достаточными военными ресурсами, а лишь полагается на поддержку со стороны своего могущественного благодетеля», — подчеркнул Карпентер.

Кроме того, добавил он, вступление Украины в НАТО может быть чревато тем, что Киев начнет манипулировать, чтобы преподносить абсолютно любой военный инцидент как акт агрессии со стороны Москвы.

Карпентер призвал Вашингтон «оторвать» от себя Киев, а также прекратить «неразумную и опасную» поддержку «нереалистичных территориальных амбиций» Украины.

Ранее политологи и высокопоставленные представители стран НАТО указали, что у Украины нет шансов на получение членства в военно-политическом блоке.