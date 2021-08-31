Запущенный с территории Йемена дрон атаковал аэропорт на юге Саудовской Аравии

Заминированный беспилотник совершил атаку на аэропорт в городе Абха (юг Саудовской Аравии). В результате инцидента пострадал гражданский самолет, передает телеканал Al Arabiya.

Предположительно, дрон со взрывчаткой был запущен с территории Йемена, а за нападением стоят хуситы из движения «Ансар Аллах». Запущенный беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны, но из-за падения обломков пострадал гражданский самолет и ранены восемь человек. Характер ущерба воздушного судна и территории аэропорта, а также состояние пострадавших уточняется.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Хуситы выступают против коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией. При этом 23 марта повстанцам было озвучено предложение по урегулированию ситуации. Решение содержит несколько пунктов, которые должны якобы помочь с разрешением конфликта, однако стороны по-прежнему враждуют.