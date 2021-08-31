Украинца Цветова уличили в неискренности после отказа сделать фото с российскими паралимпийцами

Паралимпиец Игорь Цветов из Украины, который завоевал серебро в забеге на 100 метров, отказался делать фото со спортсменами из России. Атлета уличили в неискренности.

Цветов объяснил свое поведение тем, что любит и уважает собственную страну, а не потому что испытывает к России негативные чувства. Кроме того, спортсмен в своем официальном Facebook-аккаунте заявил, что каждый видит в его поступке то, что желает увидеть.

Telegram-канал «Политика страны», однако, сумел выяснить, что еще несколько месяцев назад Цветов вовсе не страшился фотографироваться с российскими соперниками на других международных соревнованиях. Соответствующие снимки можно обнаружить в интернете.

Предположительно, причиной поступка Цветова выступила вовсе не любовь к родине, а возможная негативная реакция со стороны украинских националистов. Ранее, например, последователи радикальных идей затравили в Сети спортсменку Ярославу Магучих за совместное фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Японии.