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Минздрав России: «долгий COVID-19» может сохраняться девять месяцев

/ Обновлено: 31 августа 2021 17:51
Минздрав России: «долгий COVID-19» может сохраняться девять месяцев

Пациенты, перенесшие COVID-19, могут иметь симптомы заболевания еще шесть-девять месяцев и более, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что симптомы могут включать различные системы организма. Например, у пациентов отмечают неврологические и когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость и различные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Пациенты, испытывающие проблемы со здоровьем после COVID-19, должны максимально оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации и получать направления на реабилитацию или лечение в амбулаторных или стационарных условиях, сообщил Мурашко. Как он подчеркнул, особенно это важно для пожилых людей, которые больше подвержены тяжелому течению COVID-19.