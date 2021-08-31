Боец ММА Кайл Рейес умер из-за осложнений после операции на бицепсе

Боец Кайл Рейес погиб из-за осложнений после операции по восстановлению разрыва левого бицепса.

Во время хирургической манипуляции врачи занесли в руку знаменитого бойца смешанного стиля инфекцию, которая меньше чем за сутки вызвала коллапс легких и поражение других внутренних органов, что и привело к летальному исходу. Кайл Райес умер в возрасте 30 лет.

Соболезнования семье погибшего принес в Instagram боец ММА Тревин Джонс. По его словам, Рейес был здоровым человеком до операции на руке, на самочувствие ранее не жаловался. Всего боец провел 22 боя, 15 из которых закончились его победой.