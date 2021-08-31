Расследование дела о крушении малайзийского Boeing MH17 обернулось неожиданной реакцией следствия на новую информацию. Об этом заявили китайские аналитики.

Авторы издания Sohu прокомментировали расследование трагедии с самолетом, которая произошла в 2014 году над Донбассом. С тех пор прошло много лет, а многие обстоятельства крушения Boeing остаются неизвестными. Недавно появились сведения о необычной реакции следствия по делу MH17 на предложенную помощь.

Китайские эксперты отметили недовольство России в связи с результатами расследования. РФ неоднократно публично заявляла об этом.

«В Москве отмечают, что следствие не только не представило убедительных доказательств правоты своей теории, но и намеренно дискредитируют имидж российского государства», — цитирует авторов «ПолитРоссия».

Журналисты напомнили про историю с немецким частным детективом Йозефом Решом, который получил анонимный заказ по делу MH17 и собрал большое количество уникальных сведений о катастрофе. Однако следствие неожиданно отвергло его помощь и в очередной раз дало повод усомниться в своей непредвзятости.

Россия ранее выразила надежду, что суд в Гааге примет к сведению рассекреченные документы Минобороны РФ, информирует телеканал «360». Москва подтвердила готовность сотрудничать с компетентными органами в Нидерландах по делу MH17.