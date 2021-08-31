Польша вводит чрезвычайное положение на 30 дней

Из-за резко возросшего наплыва нелегальных мигрантов правительство Польши сегодня, 31 августа, приняло экстраординарное решение ввести чрезвычайное положение сроком на 30 дней

Такие меры вводятся в части Подляского и Люблинского воеводств. Причина очевидна: бесконтрольный наплыв ближневосточных мигрантов, сообщает издание EurAsia Daily.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции:

«Мы отвечаем за безопасность польских граждан, герметичность границ, предотвращение нелегальной иммиграции и попытки дестабилизировать ситуацию в Польше. Ситуация на границе кризисная и напряжённая».

Глава польского правительства также добавил, что режим Лукашенко решил перевезти людей — в основном, из Ирака — в Белоруссию, а потом «вытолкнуть» их на территорию Польши и прибалтийских стран.

«Совет Министров решил обратиться к президенту с просьбой ввести в приграничной зоне чрезвычайное положение сроком на 30 дней. Это означает, что перечень определённых мероприятий, связанных с нормальным функционированием, будет исключён, и мы сможем лучше обеспечивать герметичность границ и предотвращать провокации, которые усиливаются минским режимом», — сказал польский премьер.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский уточнил, что чрезвычайное положение будет распространяться на 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства.

В последнее время резко увеличилось количество нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Так, по данным Пограничной службы Польши, с начала августа задержано свыше 900 человек, пытавшихся незаконно пересечь белорусско-польскую границу.