Лавров: Украина с каждой новой администрацией все больше заходит в тупик

Украина с каждой новой администрацией все больше заходит в тупик в разрешении внешних и внутренних проблем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что одной из главных проблем нынешнего руководства страны является то, что оно последовательно объявляет санкции против своих же граждан. По словам российского министра, никто из «западных коллег» не обращает внимание на вопиющие нарушения прав человека на Украине.

Власть на Украине изменилась после событий зимы 2013/2014 годов, когда после отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с ЕС на площадь Независимости вышли сторонники евроинтеграции. В последствии майдан превратился в эпицентр противостояния националистически настроенных радикалов и силовиков. В ходе уличных столкновений погибло более ста человек. Новые украинские власти возложили ответственность за гибель людей на Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента, и спецподразделение МВД «Беркут».