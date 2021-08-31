В Белоруссии могут помиловать арестованную россиянку Сапегу

Адвокат россиянки Софии Сапеги сообщил, что после суда в Белоруссии может быть рассмотрена возможность ее помилования и освобождения. Сроки пока не определены.

Информация об окончании следствия по делу гражданки России Софии Сапеги, которую задержали в аэропорту вместе с основателем экстремистского Telegram-канала Nexta (запрещенного в Белоруссии) Романом Протасевичем, пока не поступала. Адвокат подзащитной отметил, что есть возможность получить после суда освобождение или помилование.

Сапега не жалуется на условия содержания и самочувствие, поддерживает связь с семьей, адвокатами и консулом из России, а также имеет доступ в интернет. До суда девушка находится под арестом.

В мае в Минске правоохранители задержали россиянку. Они обвинили ее в разжигании социальной вражды и действиях, грубо нарушающих общественный порядок.