Журналист Придыбайло посоветовал комику Мирзализаде пошутить про белорусов

Российские комики не могут нащупать грань, которая разделяет отечественную и западную стендап-сцены. С таким мнением на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» выступил журналист Константин Придыбайло, который поддержал решение МВД о признании пожизненно нежелательным пребывание стендап-артиста Идрака Мирзализаде в России.

В одном из своих выступлений комик подшутил над русской национальностью, объяснили следователи, и унизил человеческое достоинство жителей РФ. Придыбайло обратил внимание, что на Западе – родине стендапа — оскорбительные шутки в адрес других национальностей не приветствуются.

На этом фоне стоит отметить работу правоохранительных органов, которые, наконец, «проснулись», считает журналист.

«Наше общество "созрело" в некоторой степени. Если раньше такой контент позволял стать популярным на YouTube, то сейчас он может привести к экстрадиции. <…> Идрак сюда приехал зарабатывать деньги, в надежде стать популярным. Пусть теперь едет в Белоруссию, попытается там что-то про белорусов пошутить», — посоветовал спикер.

Prt Scr youtube.com / Stand-Up Club Лучшее

По словам Константина Придыбайло, он лично был знаком с Идраком Мирзализаде около 10 лет назад. В те года юноша играл в КВН и мечтал построить карьеру комика ради финансовых благ.

Ранее стало известно, что после решения МВД Мирзализаде покинул Россию и уехал в Турцию.