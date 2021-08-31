Анекдот Норкина про предвыборные обещания политиков привел зрителей в восторг

Телеведущий Андрей Норкин в новом выпуске общественно-политического ток-шоу «Место встречи» обсуждал с гостями тему грядущих выборов в Госдуму РФ, которые начнутся уже меньше, чем через три недели.

Во время дискуссии был поднят вопрос о предвыборных обещаниях кандидатов в депутаты. Норкин указал, что в «горячий период» политические силы делают много громких заявлений.

Телеведущий не удержался от сарказма и подметил, что все обещания политиков, как правило, «хорошие» и, по сути, каждый кандидат гарантирует избирателям «спокойную, мирную, сытую и счастливую жизнь».

Но бывают случаи, когда политические обещания не выполняются. В связи с этим, напомнил Норкин, сейчас даже обсуждается вопрос о наказании кандидатов за невыполнение данных людям слов.

В завершении выпуска ведущий посоветовал зрителям быть бдительными и «сразу не вестись» на какие-то интересные предложения, поскольку всегда есть вероятность угодить в какую-нибудь «ловушечку».

Prt Scr youtube.com / НТВ

В качестве наглядного примера Норкин рассказал шутку про крокодила и рыбака, который сидит с удочкой и грустно смотрит на поплавок. Крокодил смотрит на мужика и проплывает мимо. Через какое-то время рептилия плывет обратно — рыбак по-прежнему сидит без улова.

«- Ну что, мужик, не клюет?

- Неа.

- Понятно. Может пока искупаешься...» — пошутил Норкин.

Телеведущий часто радует зрителей своими анекдотами на острые темы. Так, недавно Норкин нецензурной шуткой про логику и грузин высмеял образ мышления политолога Виктора Олевича, обвинившего Россию в «предательстве союзников».