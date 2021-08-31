Трамп потребовал от Байдена извинений перед американцами за поражение в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от действующего главы государства Джо Байдена извинений перед американцами за поражение в Афганистане. Об этом он заявил журналистам.

Дональд Трамп прокомментировал провал США в Афганистане. По его словам, ситуация на авиабазе «Довер» стала позором. Речь идет о церемонии прощания с погибшими американцами. Бывший лидер осудил поведение Байдена.

«Он стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой. Он должен извиниться за это», — подчеркнул Трамп.

Президент США Джо Байден выступит с заявлением по Афганистану. Главу государства подвергли серьезной критике за вывод войск.