Абзалов рассказал о главном заблуждении Зеленского во время визита в США

Очередной перенос президентом США Джо Байденом встречи с украинским коллегой не пойдет на пользу Владимиру Зеленскому.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Украина.ру» высказал политолог Дмитрий Абзалов, комментируя визит президента Украины в США.

Как стало известно ранее, намеченная на 31 августа встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом была перенесена на 1 сентября. Однако украинский лидер не стал менять свои планы и отправился в Соединенные Штаты Америки уже 30 августа, как и планировал.

По мнению Дмитрия Абзалова, перенос встречи Зеленского и Байдена на сутки стал правильным с политической точки зрения. Так как 31 августа украинскую повестку в Вашингтоне полностью затмит тема Афганистана, откуда Штаты должны были полностью выйти как раз к этому дню.

Но при этом, отметил эксперт, Зеленский и его окружение преждевременно испытывают оптимизм по поводу назначения новой даты встречи с американским президентом, так как Украина занимает самое последнее место в списке тем, интересующих руководство США.

Внимание американцев, по словам политолога, помимо афганской темы, которая с приближением 20-й годовщины терактов 11 сентября, становится все актуальнее, отвлекает также ураган «Ида», обрушившийся на юго-восточные штаты.

«Если Зеленский полагает, что 1 сентября не будет темы Афганистана, то он сильно заблуждается. Это будет первый день после выхода американцев из этой страны с вопросами, что осталось, сколько человек не вывезли, что будет до 11 сентября, что будет с ИГ1* (запрещенной в РФ террористической группировкой) и ракетными обстрелами. А вишенкой на торте стал ураган "Ида", разрывающий Луизиану и являющийся очень серьезным вызовом Байдену», — объяснил Абзалов.

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Таким образом, учитывая ситуацию в Афганистане и разрушительные удары стихии по американскому побережью, у Зеленского практически не остается шансов провести в Вашингтоне резонансную и продуктивную встречу с Джо Байденом.

Внимание главы Белого дома будет отвлечено на другие вопросы, поэтому можно ожидать, что его общение с Зеленским ограничится вежливыми формальными фразами, предсказывает политолог, по словам которого украинский президент в итоге будет разочарован результатами своего визита в Вашингтон.

«Чтобы ваша повестка хорошо "фонила", нужно отсутствие других информационных поводов. Если же будут спрашивать про Афганистан и ураган, оставивший без света миллионы людей, Украина отодвигается на третье, четвертое, седьмое место. Чем ниже оно будет, тем меньше вероятность серьезного выхлопа», — заключил Абзалов.

Напомним, ранее эксперты и политологи озвучили прогноз относительно итогов встречи Байдена и Зеленского. По их мнению, президент США поставит украинскому гостю те же условия, которые ранее в Киев привезла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а именно необходимость реализации Минских соглашений и имплементации в Конституцию Украины «формулы Штайнмайера».

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1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации