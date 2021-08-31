Талибы заняли ключевые посты в Правительстве Афганистана

Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) заняли ключевые посты в Правительстве Афганистана. Об этом доложил источник в рядах боевиков.

Талибы провели консультации по формированию нового афганского правительства. Глава политофиса «Талибана» мулла Абдула Гани Барадар занял пост главы МИД страны. Сын основателя движения мулла Якуб Ахунд будет министром обороны Афганистана.

Наследник одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа стал главой МВД. Остальных членов Правительства Афганистана объявят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации