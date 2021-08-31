Россия удерживает третью позицию в медальном зачете Паралимпиады в Японии

Китайская сборная на Паралимпиаде в Токио лидирует в промежуточном медальном зачете. Российская национальная команда расположилась на третьей строчке.

Паралимпийская команда РФ (ПКР) заработала 25 золотых наград в рамках Игр в Японии. 31 августа копилка национальной сборной пополнилась еще шестью медалями за первое место. Таким образом спортсменам удалось удержать третью позицию в медальном зачете.

Паралимпийские игры стартовали в Токио 25 августа. Международные соревнования продлятся до 5 сентября. Изначально их планировали провести в 2020 году, однако на фоне пандемии коронавирусной инфекции мероприятие было решено перенести.