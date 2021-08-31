Отказ от вакцинации животных может грозить россиянам штрафом

Владельцам домашних животных в России может грозить штраф за отказ от вакцинации питомцев. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

Россиянам необходимо прививать своих питомцев от бешенства, поскольку это входит в их зону ответственности. Соответствующие сведения, касающиеся прохождения животным процедуры, хранятся в единой электронной базе. Также факт вакцинации отражается в ветеринарном паспорте.

«За отказ от вакцинации от бешенства предусмотрены штрафы. В том случае, если невакцинированное животное заразится бешенством и покусает человека, и человек заболеет и погибнет — наступает уголовная ответственность», — заявил Воскресенский.

По его словам, если животное заразит не человека, а другое животное, ответственность по-прежнему будет лежать на его владельце. Министр отметил, что такая ситуация предусмотрена в уголовном кодексе, сообщает телеканал «360».