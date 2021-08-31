В Крыму готовы построить девять опреснительных заводов для решения водной проблемы

Государственная корпорация «Ростех» работает над различными вариантами строительства и энергоснабжения опреснительных заводов в Крыму, которые помогут решить проблему со снабжением полуострова пресной водой.

Об этом пишет издание «Коммерсант», отмечая, что к 2030 году в Крыму для покрытия прогнозируемого дефицита пресной воды может быть возведено девять опреснительных заводов мощностью порядки миллиарда кубометров пресной воды в год. А для обеспечения этих комплексов электроэнергией, по информации издания, Ростех планирует использовать имеющиеся у госкорпорации газотурбинные двигатели ГТА-25 и ГТА-16.

Как заявил в беседе с «Коммерсантом» сотрудник Института проблем естественных монополий Алексей Фадеев, для работы девяти опреснительных установок в Крыму могут потребоваться новые мощности до 900 МВт, а стоимость проекта по возведению в Крыму новых электростанций для обеспечения потребностей в электроэнергии опреснительных заводов может составить 78 миллиардов рублей.

При этом издание отмечает, что российское правительство ранее озвучило планы построить к 2023 году в Крыму две опреснительные установки, потратив на это 7,8 миллиарда рублей.

По словам вице-президента Центра стратегических установок Татьяны Караваевой, для возведения опреснительных установок в Крыму необходимо дорогостоящее оборудование, однако по отношению к российскому полуострову до сих действуют международные политические и экономические санкции. Поэтому, по словам Караваевой, использование в Крыму опреснительных установок может быть использовано лишь для того, чтобы решать локальные проблемы с дефицитом пресной воды.

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Между тем власти Крыма надеются, что проблемы с водоснабжением полуострова будут решены комплексным образом, и это позволит региону избежать резкого повышения тарифов. Например, будут использованы запасы пресной воды, обнаруженные в месторождениях под дном Азовского моря, а также будут сооружены водохранилища для собора природных вод в Алуште и Симферополе, и построена опреснительная установка для водоснабжения Ялты.

Напомним, до 2014 года порядка 85% потребностей Крыма в пресной воде покрывалось за сечет днепровской воды, поступавшей на полуостров по Северо-Крымскому каналу, построенному в советское время.

Однако, после того, как Крым по результатам проведенного весной 2014 года всенародного референдума присоединился к России, украинские власти, отказавшиеся признать законное право крымчан на самоопределение, перекрыли Северо-Крымский канал, организовав полуострову водную блокаду. Одновременно с этим Киев организовал транспортную и энергетическую блокаду Крыма, последствия которых Россия успешно преодолела. В настоящее время активно ведутся работы по обеспечению Крыма необходимым объемом пресной воды. Так летом 2021 года «Росгеология» пробурила скважины в дне Азовского моря и подтвердила наличие там запасов пресной воды.