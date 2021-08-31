Украинец Николай Панченко из Львова попал в государственную книгу рекордов благодаря приветствию: «Слава Украине! Героям слава», которое использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны. С 2007 года мужчина работает швейцаром в местном ресторане «Криивка» и каждый день приветствует гостей именно этими словами.

По данным пресс-службы заведения, за 14 лет добросовестной работы Панченко более миллиона раз использовал нацистский лозунг перед посетителями заведения.

«Николай трудится в ресторане с первых дней работы заведения. Он стережет "Криивку", чтобы туда не попали москали. В период с 2007 по 2021 годы он сказал наибольшее количество раз — "Героям Слава!" в ответ на лозунг гостей: "Слава Украине!" А это более 1 200 000 раз. <…> Рекорд попал в категорию "Государственность". Результаты зафиксировали благодаря статистике заведения о посещаемости. Приходите в гости, чтобы в следующем году было 2 000 000», — посоветовали представители заведения.

В пресс-службе «Криивки» рассказали, что еще десять лет назад жители Львова почти не употребляли вышеуказанный лозунг, пока он не стал официальным приветствием Вооруженных сил Украины.