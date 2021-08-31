Курьеры и военные. Какие роли уготовили афганским беженцам в Европе

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Саадат после побега из родной страны вынужден работать курьером в Германии. О том, что бывший высокопоставленный чиновник из правительства Кабула теперь развозит пиццу немцам в городе Лейпциг, сообщило издание SNA.

На велосипеде и с рюкзаком за плечами 50-летний афганец колесил около четырех месяцев. Лишь после того, как на его персону обратили внимание местные СМИ, Саадат резко стал востребован у работодателей, в том числе и за пределами ЕС.

Однако мигрант решил не покидать Европу и устроился в немецкую логистическую компанию DHL. Он остался в Лейпциге и теперь сортирует посылки в местном аэропорту. При этом сам экс-министр мечтает попасть на службу в крупную телекоммуникационную компанию Telekom, поэтому сейчас активно учит для этого немецкий язык.

facebook.com / Syed Ahmad Shah Sadaat

А вот в Великобритании афганским беженцам нашли другое применение. Из них хотят сформировать войска специального назначения. Предложение об этом поступило в британское правительство от депутатов, сообщает интернет-издание MailOnline.

В Вестминстере провели аналогию с армией гуркхов (войска Великобритании и Индии, состоящие из выходцев из Непала), которая служит на благо Соединенного Королевства уже более 200 лет.

«Министры намерены рассмотреть предложения о том, как наилучшим образом использовать навыки сотен афганских спецназовцев, <...> которые прибыли в Великобританию последними эвакуационными рейсами из Кабула», – сообщили журналисты.

wikimedia.org / Общественное достояние

Так, депутат «Британской консервативной партии», подполковник Томас Тугендхат отметил, что беженцы из Афганистана могут стать отличными разведчиками. Предложение политиков уже поддержали бывший глава королевской армии, а также ветераны из парламента, которые заявили, что отказ от использования мигрантов станет «абсолютным расточительством».

Российский и украинский политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале высмеял идею англичан. Он напомнил, что афганские бойцы уже однажды «драпанули» из собственной страны, и поставил под сомнение то, что теперь они станут «верой и правдой служить Британии».

«Тот факт, что за свой Афганистан они сражаться не стали, депутатов не смущает», – сыронизировал эксперт.

Отметим, британцы уже эвакуировали из Афганистана почти 15 тысяч гражданских лиц и около тысячи военных. При этом в Лондоне заявили, что готовы принять в королевстве не более 20 тысяч беженцев.