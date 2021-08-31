Быдло или нет? Слова мэра Железноводска переврали в СМИ, но туристке он все-таки нагрубил

СМИ исказили слова мэра Железноводска Евгения Моисеева в угоду громких заголовков: оказалось, градоначальник не называл туристов «быдлом», как заявило издание Znak в утренней статье от 31 августа.

Недопонимание у журналистов, мэра и одной туристки возникло в ходе перепалки в Instagram-аккаунте Моисеева. Городской глава и секретарь местного отделения «Единой России» грубо ответил на критику анонимной дамы, обвинившей мэра в том, что он «убил город, как курорт». По ее мнению, Железноводск «потерял свою привлекательность, свой шик» и «стал подобен обыкновенным городам любой области».

«Бедная недобитая пока Железная стоит как сиротинушка среди плитки и металлолома. Воздуха Железноводского нет и в помине уже. Орущие недомузыканты и бесящаяся под них фиолетовоголовая быдломолодежь. На озере тоже надоедливый музофон. Единственный плюс — водичка пока еще та. Да туалеты бесплатные», — написала женщина по имени Татьяна в комментариях под постом Моисеева.

В отличие от большинства коллег, Моисеев ведет соцсеть самостоятельно. И на резкий комментарий гражданки, не постеснявшейся оскорбить железноводскую молодежь, ответил лично. Но эмоций не сдержал.

«Недорогая наша "быдло — недо — бедно —" озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — заявил Моисеев.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Несколько пользователей поддержали мэра, а некоторые — напротив. Так, одна из подписчиц отметила, что «каждый человек имеет право на свое мнение», а «критику надо уметь достойно воспринимать». Но и тут Моисеев нашел, что ответить, на этот раз все-таки ограничивая себя должностными рамками.

«Это не критика, это… Жаль, должность не позволяет точно выразиться», — написал мэр.

Примечательно, что после раздутого в СМИ скандала удалять комментарий Моисеев принципиально не стал. Более того, он объяснил, что его слова — лишь «цитирование того обращения» от туристки. Градоначальник встал на защиту молодых горожан с фиолетовыми волосами и подчеркнул, что никакой «быдломолодежи» в Железноводске нет.

«И давайте держаться в рамках приличия, иначе цитирование такое я буду продолжать. И город, в котором я работаю, в обиду не дам», — добавил Моисеев.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Депутаты Госдумы VII созыва от Ставропольского края комментировать ситуацию не спешат. В телефонном разговоре отказался от каких-либо оценок Алексей Лавриненко, Елена Бондаренко ответила корреспонденту «ПС», что Железноводск — не ее округ и посоветовала позвонить Ольге Казаковой. Последняя не только заседает в ГД от Ставрополья, но и является первым зампредом думского комитета по культуре. Увы, Казакова трубку так и не взяла.

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