Алексей Чуркин принес в российский актив серебряную медаль Паралимпиады

Российский легкоатлет Алексей Чуркин занял второе место в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпийских играх в Токио в классе F32.

Российский спортсмен побил рекорд Европы с результатом 11,31 метра. Первое место досталось представителю Китая Лю Ли, результат которого стал новым мировым рекордом (12,97). На третьей строчке оказался Мохаммед Аль-Машайхи из Омана.

В свои 23 года Чуркин стал чемпионом Европы и многократным победителем чемпионатов России. Спортсмен входит в состав паралимпийской сборной России с 2018 года.

На счету российской сборной 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовых медалей. Россия находится на третьей строчке в медальном зачете после Китая и Великобритании.