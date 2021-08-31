Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей на создание новых лабораторий в школах

Администрация Санкт-Петербурга еще весной приняла решение выделить 2,5 млрд рублей на оснащение школ города лабораториями с современным оборудованием.

Губернатор Александр Беглов уточнил, что проект рассчитан на три года. По словам градоначальника, его участниками станут около 150 учебных заведений. Лаборатории позволят эффективно обучать квалифицированных специалистов с юного возраста, подчеркнул глава Северной столицы.

"Хорошо, когда есть возможность с детства пробовать будущие профессии. Очень многие дети не знают о существовании ряда профессий, предприятий, которые у нас есть в городе", — рассказал "Невским новостям" председатель ассоциации "Санкт-Петербургский городской родительский комитет" Михаил Богданов.

Он добавил, что внедрение в школах богатого инструментария, позволяющего определиться с будущей профессии с малых лет. По словам эксперта, это новый подход к образованию, который позволит детям не потеряться в многообразии профессий современного мира.