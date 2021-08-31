ЕСПЧ объявил, что Россия не причастна к убийству журналистки Натальи Эстемировой

ЕСПЧ не нашел доказательств нарушения российским государством статьи второй Европейской конвенции по правам человека в отношении Натальи Эстемировой.
Также суд заявил, что некоторые противоречия в показаниях экспертов остались неразрешенными, и это вызывает сомнения в том, что расследование было завершено. Так что ЕСПЧ призвал власти страны установить обстоятельства похищения и убийства журналистки.
Заявителем выступила сестра журналистки Светлана Эстемирова. Она обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой о том, что похищение и убийство Натальи якобы не расследовалось российской стороной подобающим образом.
«Суд постановил, что Россия должна выплатить заявительнице €20 тыс. в качестве компенсации нематериального ущерба», — огласили в ЕСПЧ.