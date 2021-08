Трамп набирает обороты на фоне краха рейтингов Байдена

Последние дни рейтинги президента Джозефа Байдена падали прямо пропорционально тому, как самолеты ВВС США поднимались в воздух над аэропортом Кабула. Теперь, когда американские войска официально покинули Афганистан после серии терактов, аналитики прогнозируют рекордный уровень неодобрения в отношении главы Белого дома.

На графике исследовательского портала FiveThirtyEight (принадлежит телеканалу ABC News) наглядно демонстрируется, как падало доверие американцев и росло число недовольных политикой Байдена. 36% «недоброжелателей» демократа превратились 47,5% всего за полгода.

Британцы из The Guardian постоянно указывают, что рейтинг президента Соединенных Штатов со временем вернется к прежним позициям, когда страна «остынет» после бегства из Афганистана и гибели американских солдат. Точка зрения имела бы право на существование, не совершай Байден ошибку за ошибкой, все больше усугубляя ситуацию.

Глава государства подогревает негодование сограждан практически каждый день. 29 августа гарант конституции не удержался и украдкой посмотрел на часы во время встречи с родственниками погибших в Кабуле солдат. Пользователи Twitter тут же обвинили Байдена в том, что он «плюет в лицо» всем американцам.

На следующий день президент согласился ответить на несколько вопросов журналистов после выступления в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях. Его речь касалась урагана «Ида», который прошелся по штату Луизиана, но тружеников пера интересовал афганский вопрос.

Ситуация дошла до того, что президента осуждают даже продемократические СМИ, удивляется главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров. Раньше главным критиком политики Байдена был телеканал Fox News, симпатизирующий республиканцам, однако теперь неудобные вопросы Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену задают даже лояльные Белому дому журналисты.

Игра на опережение

Для бывшего президента США Дональда Трампа травля Байдена в соцсетях и СМИ стала настоящим подарком судьбы. Самый яркий представитель Республиканской партии вернулся в политическую игру не так давно, сразу намекнув на участие в президентских выборах 2024 года.

После начала эвакуации американских войск из Афганистана владелец строительного гиганта Trump Organization буквально набросился на бывшего оппонента из Демпартии в Twitter:

NEW STATEMENT????



“All equipment should be demanded to be immediately returned to the United States.” pic.twitter.com/G0YckApeE8