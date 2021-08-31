Трамп набирает обороты на фоне краха рейтингов Байдена

Последние дни рейтинги президента Джозефа Байдена падали прямо пропорционально тому, как самолеты ВВС США поднимались в воздух над аэропортом Кабула. Теперь, когда американские войска официально покинули Афганистан после серии терактов, аналитики прогнозируют рекордный уровень неодобрения в отношении главы Белого дома.

На графике исследовательского портала FiveThirtyEight (принадлежит телеканалу ABC News) наглядно демонстрируется, как падало доверие американцев и росло число недовольных политикой Байдена. 36% «недоброжелателей» демократа превратились 47,5% всего за полгода.

Британцы из The Guardian постоянно указывают, что рейтинг президента Соединенных Штатов со временем вернется к прежним позициям, когда страна «остынет» после бегства из Афганистана и гибели американских солдат. Точка зрения имела бы право на существование, не совершай Байден ошибку за ошибкой, все больше усугубляя ситуацию.

Глава государства подогревает негодование сограждан практически каждый день. 29 августа гарант конституции не удержался и украдкой посмотрел на часы во время встречи с родственниками погибших в Кабуле солдат. Пользователи Twitter тут же обвинили Байдена в том, что он «плюет в лицо» всем американцам.

На следующий день президент согласился ответить на несколько вопросов журналистов после выступления в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях. Его речь касалась урагана «Ида», который прошелся по штату Луизиана, но тружеников пера интересовал афганский вопрос.

«Я не буду сейчас говорить про Афганистан», — хлопнул по столу Байден и направился в противоположную от выхода сторону.

Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP

Ситуация дошла до того, что президента осуждают даже продемократические СМИ, удивляется главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров. Раньше главным критиком политики Байдена был телеканал Fox News, симпатизирующий республиканцам, однако теперь неудобные вопросы Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену задают даже лояльные Белому дому журналисты.

«Все чаще слышу призывы о том, что нужно пересмотреть внешнюю политику США. И эти призывы звучат почти по всем телеканалам. Даже такой гигант, как CNN, уже выступает с умеренной критикой Байдена», — сообщил Петров.

Игра на опережение

Для бывшего президента США Дональда Трампа травля Байдена в соцсетях и СМИ стала настоящим подарком судьбы. Самый яркий представитель Республиканской партии вернулся в политическую игру не так давно, сразу намекнув на участие в президентских выборах 2024 года.

После начала эвакуации американских войск из Афганистана владелец строительного гиганта Trump Organization буквально набросился на бывшего оппонента из Демпартии в Twitter:

«Никто представить не мог, что такая глупость, как это слабоумное отступление [войск США из Афганистана — Прим. ред.], возможна», — заявил Трамп.

NEW STATEMENT????



“All equipment should be demanded to be immediately returned to the United States.” pic.twitter.com/G0YckApeE8 — Camryn Kinsey (@camrynbaylee) August 30, 2021

Global Look Press / Kevin Dietsch / ZUMAPRESS.com

За неделю до этого, обуздав волну недовольства в сторону Джо Байдена, Дональд Трамп призвал действующего президента публично извиниться перед американцами за вывод войск из Афганистана и потерю дорогостоящего имущества.

«Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил "Талибану"* [террористической организации, запрещенной в РФ] захватить военное оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов», — объявил экс-президент.

Трамп не скупится на эпитеты и намеренно преувеличивающие образы, говоря о «сонном Джо». На митинге для своих сторонников в южном штате Алабама бывший президент заявил, что демократ «упал на колени» перед талибами и предложил им «забрать все, что есть у Америки».

«Позор. Самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели», — покачал головой Трамп.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Недолго думая, подключились и остальные республиканцы, продавливая линию «слабых демократов» перед выборами в Палату представителей США 2022 года. Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм призвал коллег объявить Байдену импичмент за «капитуляцию» в Афганистане.

«Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы сказал талибам идти к черту. Мы собираемся оставаться здесь столько, сколько потребуется, чтобы вывести наших людей», — подчеркнул чиновник.

Если Байден не сможет исправить ситуацию в течение ближайших лет, то у него есть все шансы проиграть Дональду Трампу на президентских выборах 2024 года. Позиции демократов ослаблены, бегство американцев из Афганистана сыграло злую шутку с рейтингами действующего президента, на фоне чего самый известный республиканец досрочно начал «предвыборную гонку».

«Если расстановка сил не изменится, Трамп вполне сможет составить конкуренцию Байдену на выборах. В отставку Байден раньше срока не уйдет, тут достаточно вспомнить войну во Вьетнаме. <...> Дальнейшее падение рейтингов будет зависеть от того, сколько еще американцев останутся в Кабуле», — добавил американист Петров.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

«Политика Сегодня» уже писала о том, что после окончания эвакуации на территории Афганистана остаются 200 граждан США. Несмотря на это, переживать за президентские выборы 2024 года пока рано, а демократам нужно сконцентрироваться на выборах в Палату представителей, подвел итоги Петров.

Уже не секрет, что внешнюю политику, в том числе и в отношении ближневосточных стран, определяет именно большинство в американском конгрессе. Выборы 2022 года станут ответом для действующей администрации Белого дома на нынешние события. Если республиканцы отвоюют большинство кресел, уверенный старт Трампа на выборах 2024 года станет, что называется, делом техники.