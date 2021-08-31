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Четырехлетний ребенок погиб по вине водителя каршеринга на юге Москвы

Четырехлетний ребенок погиб по вине водителя каршеринга на юге Москвы

Водитель арендованной машины устроил смертельное ДТП на Волгоградском проспекте в Москве. По вине мужчины погиб четырехлетний мальчик.

Как сообщает телеканал «360», против 40-летнего москвича завели уголовное дело, расследование которого взяла на контроль прокуратура. Согласно материалам дела, все произошло в ночь на 31 августа на юго-востоке российской столицы.

«Водитель автомобиля краткосрочной аренды Kia Rio, двигаясь по Волгоградскому проспекту на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался по улице Академика Скрябина», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В результате происшествия тяжелые травмы получил четырехлетний мальчик. Прибывшие на место аварии медики отвезли ребенка в больницу, где тот скончался. На опубликованных кадрах аварии можно заметить, что иномарка, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, врезалась в бок отечественной легковушки, которая поворачивала. Удар пришелся в область заднего пассажирского кресла.