Губернатору Смоленской области предстоит сложная операция после перелома голени

Глава Смоленской области Алексей Островский проходит курс лечения в одной из местных больниц. Он перенес две операции и готовится к третьей.

Ранее Островский получил серьезную травму ноги, играя в баскетбол. Он уже перенес две операции. Теперь ему предстоит подготовка к следующей.

«Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По заявлениям врачей, глава области получил опасную травму. Они считают, что это наихудшая ситуация, которая только возможна при переломе ноги. Во время отсутствия Островского его обязанности назначен выполнять заместитель губернатора Юрий Свириденков.