Посольство США в Белоруссии сократило штат по требованию Минска

Американская дипломатическая миссия в Белоруссии сократила штат. Об этом сообщило посольство США в Минске.

Число сотрудников в американском диппредставительстве на территории Белоруссии сократилось. США сделали такой шаг по требованию Минска. Посольство опубликовало подтверждение решения в Twitter.

«Из-за неудачного решения режима ограничить взаимодействие и диалог», — отмечается в сообщении.

Американские дипломаты покинули Белоруссию 31 августа. МИД республики ранее предложил сократить штат посольства США до 1 сентября.