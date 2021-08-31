Россиянка погибла под колесами грузовика на трассе Хургада — Каир

Российская туристка стала жертвой аварии на трассе Хургада — Каир в Египте, передает посольство РФ в стране. Ее супруг в настоящий момент находится в больнице.

По предварительным данным, во время остановки туристы вышли из автобуса и стояли на обочине. Пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести, им уже оказали помощь в больнице Суэца. Еще двое человек от госпитализации отказались. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями страны.

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП на участке трассы в районе Айн-Сохны, около 100 километров от Каира. Группа, предположительно, возвращалась на курорт с экскурсии. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.