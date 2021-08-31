Россиянка Маргарита Гончарова заняла второе место по прыжкам в длину на Паралимпиаде

Российская спортсменка Маргарита Гончарова завоевала серебро на Паралимпийских играх, которые проходят в Токио. Она участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину.

Легкоатлетка выступала в классе T38. Она смогла прыгнуть на дистанцию 5,29 метра. Таким образом, Гончаровой удалось принести в копилку национальной команды 73-ю награду. Золотая медаль досталась венгерской спортсменке Луке Эклер. Она также установила новый мировой рекорд — 5,29 метра. Британская легкоатлетка Оливия Брин прыгнула на 4,91 метра и завоевала бронзовую медаль.