Алар Карис получил поддержку большинства избирателей на выборах президента Эстонии

Директор Эстонского национального музея Алар Карис получил поддержку большинства избирателей на выборах президента республики. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Кандидатура Кариса получила поддержку 72 депутатов во втором туре выборах в Рийгикогу — эстонском парламенте. Директору музея требовалось всего 68 голосов.

Алар Карис был единственным претендентом на пост главы государства, информирует пресс-служба парламента. Депутаты могли выдвинуть других кандидатов, если бы собрали 21 подпись. Однако парламентарии отказались от этой возможности.