«Пустыня словоблудия». Почему глава Калмыкии провалил прямую линию с народом

Глава Калмыкии Бату Хасиков решил последовать примеру президента России Владимира Путина и организовал прямую линию с соотечественниками.

Как и положено, открытый диалог главы республики и граждан Калмыкии провели в прямом эфире национального телевидения. В своей вступительной речи Хасиков признался, что Путин во многом является для него примером, а проведение прямой линии — отличный «инструмент связи» с народом. Он также заверил, что ни одно обращение жителей Калмыкии не останется без внимания.

Однако уже на первом вопросе что-то пошло не так. Ведущая эфира задала вопрос о формате проведения торжественной линейки 1 сентября. Почему-то эта тема вызвала сомнения у Хасикова, и он решил уточнить: правильно ли он понял, что вопрос поступил от жителей республики.

facebook.com / Бату Хасиков

Учитывая, что прямая линия была организована с гражданами Калмыкии, в Сети тут же полетели смешки из-за необъяснимого замешательства Хасикова.

Особо преуспеть в ответах главе республики тоже не удалось. Например, отвечая на вопрос о том, как будут питаться школьники, Хасиков заявил следующее:

«Я поручаю это правительству республики, для нас важно мнение каждого жителя, каждого ребенка. По вашему вопросу мы обратимся и обязательно отреагируем».

Куда именно он намерен обращаться и как скоро отреагирует — уточнять не стал.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Подобными ответами глава Калмыкии спровоцировал волну критики от зрителей трансляции прямого эфира в YouTube. Многие комментаторы пришли к мнению, что Хасиков вместо конструктива «лил воду», серьезных вопросов ведущие ему не задали, а прямая линия получилась «кривой».

«Вообще-то, это срам», «Есть такие, кто хоть что-то понял из его ответов?» «Пустыня словоблудия и не более того», — отметили в комментариях.

Политтехнолог Алена Август не удивилась реакции людей на прямую линию с главой Калмыкии, поскольку «у Хасикова вечно какие-то проблемы с коммуникациями».

facebook.com / Бату Хасиков

Она напомнила, что сейчас вообще популярна тенденция на общение чиновников и губернаторов с народом, но проблема заключатся в том, что их не научили выстраивать диалог и не объяснили, что люди требуют к себе «нормального внимания».

«А не просто дежурного такого: провел линию, что-то там сказал и все счастливы. Но народу для счастья нужно чуть больше, чем просто формальное общение. В наше время, когда людям есть с чем сравнивать, они достаточно требовательно относятся к таким коммуникациям и имеют на это полное право», — сказала эксперт «Политике Сегодня».

Примечательно, что осенью прошлого года жители Калмыкии уже выражали свое недовольство главой республики и даже организовали сбор подписей за его отставку. Алена Август допускает, что в скором времени Хасиков все-таки может лишиться должности.