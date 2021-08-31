Российские пловцы выиграли золото Паралимпиады в смешанной эстафете

Российские пловцы установили первый паралимпийский рекорд и завоевали золото в смешанном заплыве 4×100 метров на турнире в Токио.

Российская команда по плаванию финишировала с результатом 3 минуты 53,79 секунды. В составе паралимпийской команды России (ПКР) выступали Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников.

Серебряные награды завоевали представители Бразилии, бронза досталась украинцам. Спортсмены соревновались в категориях с S11 по S13, где представлены атлеты с нарушением зрения.

Токийская Паралимпиада стартовала 25 августа, соревнования продлятся до 5 сентября.