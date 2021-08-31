Песков заявил об ответственности органов правопорядка за действия «Мужского государства»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что реагировать на действия движения «Мужское государство» должны правоохранители, если организация нарушает закон.

Свое мнение официальный представитель Кремля высказал на встрече с журналистами. Дмитрия Пескова спросили об отношении руководства государства к деятельности указанного националистического движения.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, в Кремле знают о появившейся в СМИ информации по поводу угроз женщинам со стороны участников движения. Впрочем, Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос не относится к зоне ответственности администрации президента, а заниматься им должны правоохранительные органы.